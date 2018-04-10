Рамос-Виньолас разгромил Ахуду и сыграет с Ватутиным на турнире в Марракеше

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас (1) вышел во второй круг турнира в Марракеше, в двух партиях обыграв представителя Марокко Амину Ахуду (WC) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Лидер посева трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Марракеше Рамос-Виньолас поспорит с россиянином Алексеем Ватутиным (Q).