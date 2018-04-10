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Рамос-Виньолас разгромил Ахуду и сыграет с Ватутиным на турнире в Марракеше

Рамос-Виньолас разгромил Ахуду и сыграет с Ватутиным на турнире в Марракеше
Теннис / ATP

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас (1) вышел во второй круг турнира в Марракеше, в двух партиях обыграв представителя Марокко Амину Ахуду (WC) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Лидер посева трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Марракеше Рамос-Виньолас поспорит с россиянином Алексеем Ватутиным (Q).

Марракеш 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 14:30 МСК
Альберт
Рамос-Виньолас
Амин
Ахуда
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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