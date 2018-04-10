Пуи: карьера Федерера близится к завершению

Французский теннисист Люка Пуи уверен, что карьера швейцарца Роджера Федерера близится к завершению. Ранее 36-летний уроженец Базеля объявил, что пропустит грунтовый сезон.



«Федерер не будет играть в течение длительного времени, и все знают об этом. Я отношусь к Роджеру с огромным уважением, но мне кажется, что его карьера близится к завершению. Швейцарец осведомлён о моём отношении к нему, но нужно смотреть правде в глаза», — приводит слова Пуи Tennis World USA.



Федерер занимает второе место в рейтинге ATP, но может вернуться на первую строчку, если испанец Рафаэль Надаль проиграет хотя бы один матч на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.

Муза для Федерера. Как Мирка повлияла на карьеру нестареющего швейцарца 11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжить карьеру.