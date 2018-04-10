Хэггерти: новый формат Кубка Дэвиса позволит увидеть в деле ведущих теннисистов

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти отметил плюсы реформы Кубка Дэвиса. С 2019 года турнир будет проходить в течение одной недели в ноябре.



«Если бы матчи всегда были бы такими, как в прошедший уик-энд, то мы бы не нуждались в изменении формата. Приятно видеть страстное отношение к делу со стороны игроков и болельщиков. Новая формула не повлияет на подобные эмоции. Мы хотим написать новую главу, которая позволит приезжать на турнир ведущим теннисистам. Я беседовал со многими игроками, которые дали ясно понять, что не хотят проводить по четыре недели в году ради матчей Кубка Дэвиса. Турнир будет проходить одну неделю, а его призовой фонд составит $ 20 млн, что немаловажно», — сказал Хэггерти в интервью L’Equipe.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!