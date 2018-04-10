Бенчич: сейчас Федерер выглядит иначе, он не испытывает напряжения

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о своём совместном опыте выступлений с Роджером Федерером. На старте нынешнего года их дуэт стал победителем Кубка Хопмана.



«Федерер многого достиг, сейчас он выглядит более расслабленным теннисистом и не испытывает напряжения. Роджер сказал мне: «Чем старше и опытнее ты становишься, тем меньше нервничаешь». Мы часто беседовали об этом во время Кубка Хопмана. В этом году родители Федерера посетили мой стартовый матч на Australian Open, мне это очень понравилось. Испытывая подобные эмоции, вы забываете о негативных моментах», — сказала Бенчич в интервью Aargauer Zeitung.



В настоящий момент Бенчич продолжает восстановление после травмы ноги, из-за которой ей пришлось сняться с турниров в Майами и Лугано.

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