Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Бенчич: сейчас Федерер выглядит иначе, он не испытывает напряжения

Бенчич: сейчас Федерер выглядит иначе, он не испытывает напряжения
Теннис / ATP

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о своём совместном опыте выступлений с Роджером Федерером. На старте нынешнего года их дуэт стал победителем Кубка Хопмана.

«Федерер многого достиг, сейчас он выглядит более расслабленным теннисистом и не испытывает напряжения. Роджер сказал мне: «Чем старше и опытнее ты становишься, тем меньше нервничаешь». Мы часто беседовали об этом во время Кубка Хопмана. В этом году родители Федерера посетили мой стартовый матч на Australian Open, мне это очень понравилось. Испытывая подобные эмоции, вы забываете о негативных моментах», — сказала Бенчич в интервью Aargauer Zeitung.

В настоящий момент Бенчич продолжает восстановление после травмы ноги, из-за которой ей пришлось сняться с турниров в Майами и Лугано.

Муза для Федерера. Как Мирка повлияла на карьеру нестареющего швейцарца
11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжить карьеру.
Грунтовый король. Неиграющий Надаль сместит Федерера с трона
Перед стартом грунтового сезона Рафаэль Надаль вновь станет лидером рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Роджера Федерера в Майами.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент