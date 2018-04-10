Миша Зверев стартовал с победы на турнире в Марракеше

Немецкий теннисист Миша Зверев пробился во второй круг грунтового турнира в Марракеше (Марокко). 8-й номер посева переиграл итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час и 28 минут. Зверев выполнил 5 подач навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11, немец обошёлся без двойных ошибок. На счету Лоренци 1 эйс и 2 двойные ошибки, он упустил 2 брейк-пойнта.



За выход в четвертьфинал Зверев, занимающий 55-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Малек Жазири (Тунис, WC) – Мартон Фучович (Венгрия).

Мужчины. Марракеш. 1-й круг

Жоау Соуза (Португалия) – Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) – 7:5, 7:5.