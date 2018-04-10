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Миша Зверев стартовал с победы на турнире в Марракеше

Миша Зверев стартовал с победы на турнире в Марракеше
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Миша Зверев пробился во второй круг грунтового турнира в Марракеше (Марокко). 8-й номер посева переиграл итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час и 28 минут. Зверев выполнил 5 подач навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11, немец обошёлся без двойных ошибок. На счету Лоренци 1 эйс и 2 двойные ошибки, он упустил 2 брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Зверев, занимающий 55-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Малек Жазири (Тунис, WC) – Мартон Фучович (Венгрия).

Мужчины. Марракеш. 1-й круг
Жоау Соуза (Португалия) – Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) – 7:5, 7:5.

Марракеш 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Миша
Зверев
Паоло
Лоренци
6:3 6:4
Марракеш 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 16:50 МСК
Жоау
Соуза
Педро
Мартинес-Портеро
7:5 7:5
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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