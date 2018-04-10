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Гаврилова: Деллакуа была отличным товарищем по команде, буду скучать по ней

Гаврилова: Деллакуа была отличным товарищем по команде, буду скучать по ней
Теннис / WTA

Теннисистка Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, поделилась эмоциями от завершения карьеры Кейси Деллакуа. 33-летняя спортсменка объявила об этом 10 апреля.

«По правде говоря, я должна была сказать об этом непосредственно Кейси, но нужно, чтобы в курсе был весь мир «Твиттера». Деллакуа была лучшим товарищем по команде, я буду скучать по ней», — написала Гаврилова на своей странице в сети «Твиттер».

Кейси — победительница Открытого чемпионата Франции—2011 в миксте, финалистка семи турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница семи турниров WTA в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в парном разряде.

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2011 в миксте Кейси Деллакуа завершила карьеру
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