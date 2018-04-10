Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Эдмунд вышел во второй круг турнира в Марракеше

Эдмунд вышел во второй круг турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд пробился во второй круг грунтового турнира в Марракеше (Марокко). 2-й номер посева обыграл представителя Чехии Иржи Веселы. В первом сете Эдмунд повёл со счётом 5:0, после чего чех отказался от продолжения борьбы.

Теннисисты успели провести на корте 18 минут. Эдмунд выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Веселы обошёлся без эйсов, ошибок на подаче и брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований Эдмунд, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Раду Албот (Молдавия) – Андреас Сеппи (Италия). Турнир в Марракеше завершится 15 апреля, его призовой фонд составляет $ 501 345.

Марракеш 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 18:50 МСК
Иржи
Веселы
Кайл
Эдмунд
0:5 Rt
Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии
На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент