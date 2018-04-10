Рамос-Виньолас: с нетерпением ждал старта грунтового сезона

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас поделился впечатлениями от победы над представителем Туниса Амином Ахудой (Q) со счётом 6:1, 6:2 в первом круге грунтового турнира в Марракеше (Марокко).



«Я доволен проведённым поединком. Мой предыдущий матч состоялся месяц назад, приятно снова вернуться на корт. Я с нетерпением ждал старта грунтового сезона, хочу провести как можно больше турниров», — цитирует испанца пресс-служба ATP.



Во втором круге соревнований Рамос-Виньолас, посеянный под первым номером, встретится с россиянином Алексеем Ватутиным, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.