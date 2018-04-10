Бенчич: не ожидала, что смогу так быстро вернуться в топ-70

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о текущем состоянии. 21-летняя спортсменка пропустила турниры в Майами и Лугано из-за травмы ноги.



«К сожалению, сейчас мне приходится наблюдать за теннисом со стороны по причине травмы ноги. Я ходила на костылях и испытывала болезненные ощущения. Впрочем, не ожидала, что смогу быстро вернуться в топ-70 после многочисленных травм и операций, которые были в прошлом году», — сказала Бенчич в интервью Aargauer Zeitung.



В настоящий момент Бенчич занимает 71-е место в рейтинге WTA (на прошлой неделе она была 70-й). В мае 2017 года Белинда перенесла операцию на запястье, из-за чего пропустила несколько месяцев. В 2016 году Бенчич занимала 7-ю позицию в мировом рейтинге, а в сентябре 2017-го была уже 318-й.