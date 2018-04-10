Карлович обыграл Дэниэла на старте турнира в Хьюстоне

Хорватский теннисист Иво Карлович стартовал с победы на грунтовом турнире в Хьюстоне (США). В первом круге он одолел представителя Японии Таро Дэниэла со счётом 7:6 (7:5), 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Карлович записал на свой счёт 7 эйсов, он избежал двойных ошибок и сделал 1 брейк. На счету Дэниэла 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 упущенный брейк-пойнт.



За выход в четвертьфинал Карлович поспорит с американцем Денисом Кудлой (Q), который в стартовом поединке переиграл испанца Фернандо Вердаско (5). Призовой фонд турнира составляет $ 557 050.

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