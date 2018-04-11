Команда Джоковича: Вайда получает удовольствие, помогая Новаку

Стали известны подробности возобновления сотрудничества 12-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича со своим бывшим наставником Марианом Вайдой.

«Ситуация будет развиваться постепенно. Сейчас Вайда помогает Джоковичу тренироваться и готовиться к грунтовому сезону. После однолетнего перерыва в теннисной работе и возможности побыть с семьёй и дочерьми, Вайда сейчас рад вернуться в теннис. Он любит этот вид спорта и получает удовольствие, помогая Новаку. Этот дуэт в течение многих лет добивался потрясающих результатов. Кроме того, у них прекрасные отношения и за пределами корта», — приводит слова менеджера Джоковича B92.

Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.