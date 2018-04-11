Команда Джоковича: Вайда получает удовольствие, помогая Новаку

Стали известны подробности возобновления сотрудничества 12-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича со своим бывшим наставником Марианом Вайдой.
«Ситуация будет развиваться постепенно. Сейчас Вайда помогает Джоковичу тренироваться и готовиться к грунтовому сезону. После однолетнего перерыва в теннисной работе и возможности побыть с семьёй и дочерьми, Вайда сейчас рад вернуться в теннис. Он любит этот вид спорта и получает удовольствие, помогая Новаку. Этот дуэт в течение многих лет добивался потрясающих результатов. Кроме того, у них прекрасные отношения и за пределами корта», — приводит слова менеджера Джоковича B92.
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