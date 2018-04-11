Потапова и Рыбакина вышли во 2-й круг турнира в Стамбуле, Александрова проиграла

Россиянка Анастасия Потапова в первом круге турнира ITF с призовым фондом $ 60 тыс. в Стамбуле разгромила австралийку Сару Томич (LL) со счётом 6:2, 6:0. Следующей оппоненткой 17-летней уроженкой Саратова, занимающей 259-е место в рейтинге WТА, станет украинка Анна Познихиренко.

Елена Рыбакина выбила из борьбы за трофей третью сеяную Викторию Томову из Болгарии, переиграв её со счётом 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал 18-летняя москвичка, которая располагается на 255-й строчке женской табели о рангах, поспорит с британкой Харриет Дарт, обыгравшей россиянку Анастасию Гасанову (Q) — 6:1, 6:3. Также пробилась во второй круг Ольга Дорошина (Q), одолевшая свою соотечественницу Викторию Каменскую — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Лидер посева россиянка Екатерина Александрова уступила турчанке Пемре Озген (WC) — 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), а Виталия Дьяченко (5) проиграла грузинке Екатерине Горгодзе — 7:5, 5:7, 3:6.