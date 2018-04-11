Козлов уступил Пелье в первом круге турнира в Хьюстоне

В первом круге турнира в Хьюстоне аргентинец Гидо Пелья в двух сетах одолел победителя квалификации американцаСтефана Козлова со счётом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. За это время Пелья реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов, сделал 3 эйса и допустил 1 двойную ошибку. Козлов, занимающий 184-е место в рейтинге АТР, реализовал 1 брейк-пойнт из 2, дважды подал навылет и допустил 5 двойных ошибок.

Следующим соперником 63-й ракетки мира из Аргентины Пельи станет второй сеяный американец Сэм Куэрри.