Фритц победил Смычека в первом круге на турнире в Хьюстоне

В очередном матче первого круга в Хьюстоне (США) американец Тим Смычек уступил своему соотечественнику Тейлору Фритцу в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (6:8).

Поединок продолжался 2 часа 42 минуты. Смычек, занимающий 124-е место в рейтинге АТР, реализовал 4 брейк-пойнта из 10, сделал 4 эйса и допустил 3 двойные ошибки. Фритц реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов, 5 раз подавал навылет и допустил лишь одну двойную ошибку.

Следующим соперником Фритца станет седьмой сеяный американец Райан Харрисон.