Деллакуа: мою карьеру можно сравнить с американскими горками

Австралийская теннисистка Кейси Деллакуа, накануне объявившая о завершении карьеры, рассказала, о чём будет скучать больше всего. 33-летняя уроженка Перта выступала в туре с 2002 года. Кейси — победительница Открытого чемпионата Франции — 2011 в миксте, финалистка семи турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница семи турниров WTA в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в парном разряде.

«Оглядываясь назад, я могу сказать, что мою карьеру можно сравнить с американскими горками. Это было очень увлекательно. Я горжусь своими достижениями. Горжусь тем, что представляла свою страну. У меня была прекрасная карьера, я наслаждалась каждой её минутой, даже неудачами, потому что всегда чему-то училась.

У меня навсегда останется множество воспоминаний. Больше всего я буду скучать по соревнованиям, по адреналину, который ощущаешь, находясь на корте, по победам и даже по поражениям. Я буду скучать по турнирам и зрителям. Но в остальном я готова к новому этапу своей жизни", — написала Деллакуа на Players Voice.