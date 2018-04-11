Линетт: с Родиной я сыграла не лучшим образом, но победила. Это самое важное

Польская теннисистка Магда Линетт прокомментировала свою победу над россиянкой Евгенией Родиной в первом круге турнира в Боготе со счётом 6:3, 7:5.
«Первые матчи всегда получаются непростыми. В таких условиях, когда мы вынуждены играть на большой высоте, ощущается дополнительное напряжение. Полёт мяча непредсказуем, так что приходится нелегко. Но я просто рада победе. Я играла не лучшим образом, не так идеально, как хотелось бы, но я прошла дальше. Это самое важное», — цитирует Линетт официальный сайт тура.
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.