Линетт: с Родиной я сыграла не лучшим образом, но победила. Это самое важное

Польская теннисистка Магда Линетт прокомментировала свою победу над россиянкой Евгенией Родиной в первом круге турнира в Боготе со счётом 6:3, 7:5.

«Первые матчи всегда получаются непростыми. В таких условиях, когда мы вынуждены играть на большой высоте, ощущается дополнительное напряжение. Полёт мяча непредсказуем, так что приходится нелегко. Но я просто рада победе. Я играла не лучшим образом, не так идеально, как хотелось бы, но я прошла дальше. Это самое важное», — цитирует Линетт официальный сайт тура.