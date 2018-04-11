Джумхур: верим, что сможем победить Японию в Кубке Дэвиса

Боснийский теннисист Дамир Джумхур прокомментировал результаты жеребьёвки плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Сборная Боснии и Герцеговины сыграет с Японией в гостях 14-16 сентября.

«Мы можем победить, но это очень сложно. Приложим все усилия. Наша сборная впервые принимает участие в плей-офф Мировой группы. И мы верим, что можем победить и сыграть в элитной группе в следующем году. Это будет огромным достижением не только для наших теннисистов, но и для всей страны», — цитирует Джумхура Tennis World USA.

Босниец также признался, что надеялся на жеребьёвку против Швейцарии, Венгрии или Сербии. Худшими вариантами, по словам спортсмена, были Австралия и Япония. Также Джумхур отметил, что шансы боснийцев будут зависеть от того, примет ли участие в матчах первая ракетка Японии Кей Нисикори.

Во втором раунде Группы I сборная Боснии и Герцеговины победила Словакию со счётом 3-2. Боснийцы впервые сыграют в плей-офф Мировой группы.