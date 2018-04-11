Якупович: выхода на корт мы с Риске ждали пять часов, это было нелегко

Словенская теннисистка Далила Якупович поделилась впечатлениями от победы над американкой Элисон Риске в первом круге турнира в Боготе (Колумбия) со счётом 6:2, 6:2.

«Матч проходил в очень непростых условиях из-за большой высоты над уровнем моря и дождя. Было нелегко так долго ждать начала встречи. Мы ждали более пяти часов, кажется. Я очень рада победе, но это было тяжело», — приводит слова Якупович официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Якупович поспорит с победительницей матча Нао Хибино (Япония) — Елица Костова (Болгария, Q).