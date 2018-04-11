Томич сыграет на турнире в Стамбуле

Австралийский теннисист Бернард Томич попытается пробиться в основную сетку турнира в Стамбуле через квалификацию, сообщает Tennis World USA.

25-летний спортсмен, ранее занимавший 17-ю строчку в рейтинге ATP, уже участвовал в турнире в Стамбуле в 2016 и 2017 годах. В прошлом году австралиец дошёл до четвертьфинала.

В нынешнем сезоне Томич, занимающий 185-е место в рейтинге лучших теннисистов мира, не участвовал в турнирах ATP. Его последнее выступление датируется октябрём прошлого года, когда он сыграл в Вене.

Турнир в Стамбуле будет проходить с 30 апреля по 6 мая. Призовой фонд соревнований составляет почти 500 тыс. евро.