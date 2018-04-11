Кирьос: просто выйти и сыграть без боли – это уже успех для меня

Австралиец Ник Кирьос в преддверии своего стартового матча на турнире в Хьюстоне с американцем Бьорном Фрэтэнджело поделился впечатлениями от турнира и рассказал, как чувствует себя после травмы. 22-летний австралиец в этом году выиграл свой четвёртый титул в одиночном разряде на турнире в Брисбене, также ему удалось выйти в четвёртый раунд Australian Open. Однако удачное начало сезона омрачили травмы спины и локтя.



«Я слышал много хорошего об этом турнире. Мои приятели, которые всегда играют здесь, говорили, что мне должно понравиться. Все американцы твердят, что это потрясающее место. Поэтому я дал ему шанс. Пока всё просто невероятно.



Просто выйти и сыграть без боли – это уже успех для меня. Конечно, я хочу большего, выигрывать матчи, победить на турнире. Я более чем способен на это. Но на данном этапе мне важнее убедиться в том, что организм выдержит нагрузку от матчей. Не испытывать боль во время тренировок и во время официального матча – это разные вещи, поэтому посмотрим, как всё пойдёт.

Если ты физически силён, то можешь добиваться успеха на грунте. Но для меня важнее быть дисциплинированным. На грунте не получается проводить розыгрыши короче, как на других покрытиях. Нужно сражаться, и тогда тебе ждёт успех. Я рад, что наконец здоров и готов играть", — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.

Талантливый бузотёр. Скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.