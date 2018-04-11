Джонсон: победил Эскобедо, наладив подачи

Американский теннисист Стив Джонсон прокомментировал победу над соотечественником Эрнесто Эскобедо в первом круге турнира в Хьюстоне (3:6, 7:6, 6:2).

«Эскобедо очень хорошо играет у сетки. Он сильно бьёт по мячу. Он такой оппонент, который словно выбивает у тебя ракетку из рук. На поздних стадиях, на тай-брейке во втором сете, мне нужно было обязательно побеждать. Я играл в свою игру и смог добиться победы, наладилась подача.

В третьем сете я подавал намного лучше, чем в первых двух. Поэтому мне удалось набрать несколько важных очков на подаче. А затем уже я смог довести дело до победы», — цитирует Джонсона официальный сайт ATP.

В следующем раунде Джонсон встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Матч состоится 12 апреля.