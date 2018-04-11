Иснер: надеюсь, Кирьос в Хьюстоне покажет настоящее шоу

Американский теннисист Джон Иснер поделился ожиданиями от выступления на турнире в Хьюстоне австралийца Ника Кирьоса.

«У Ника прекрасная подача. Движение тела при её исполнении просто идеально. Он очень талантлив. У него бэкхенд и форхенд мирового уровня. Все знают, что всё зависит от его головы. Если он соберётся, то может показать свою лучшую игру. Надеюсь, в Хьюстон он приехал с должным настроем и покажет настоящее шоу», — приводит слова Иснера официальный сайт тура.

Во втором круге Иснер сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, а Кирьос — с американцем Бьорном Фрэтэнджело.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.