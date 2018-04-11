Фритц: сумел зацепиться за победу

Американский теннисист Тейлор Фритц после победы над соотечественником Тимом Смычеком (6:7, 6:2, 7:6) в первом круге турнира в Хьюстоне (США) рассказал о своих эмоциях.

«Похоже, что я очень цепкий. Пусть даже я и не должен был проигрывать. Здесь в Хьюстоне хорошо, мне всегда нравилось», — цитирует Фритца официальный сайт ATP.

В следующем раунде турнира теннисист сыграет с ещё одним американцем Райаном Харрисоном, который выбил из турнира Миомира Кецмановича (6:4, 6:3). Призовой фонд турнира в Хьюстоне превышает $ 500 тыс.