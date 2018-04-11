Ван Эйтванк победила Доден на старте турнира в Лугано

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк (9) вышла во второй круг турнира в Лугано, в двух партиях обыграв представительницу Франции Осеан Доден со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Элисон 10 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Ван Эйтванк поспорит с победительницей противостояния Кристина Плишкова (Чехия) — Камила Джорджи (Италия).