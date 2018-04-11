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Ван Эйтванк победила Доден на старте турнира в Лугано

Ван Эйтванк победила Доден на старте турнира в Лугано
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк (9) вышла во второй круг турнира в Лугано, в двух партиях обыграв представительницу Франции Осеан Доден со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Элисон 10 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Ван Эйтванк поспорит с победительницей противостояния Кристина Плишкова (Чехия) — Камила Джорджи (Италия).

Лугано 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 11:00 МСК
Элисон
Ван Эйтванк
Осеан
Доден
6:4 6:2
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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