В 14:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Лугано (Швейцария), в котором россиянка Светлана Кузнецова (5) встретится с немкой Моной Бартель. Поединок уже дважды переносился на другой день из-за дождя. Ранее теннисистки встречались между собой трижды, и каждый раз успех сопутствовал уроженке Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова – Бартель в Лугано.



Во втором круге победительница этого матча встретится либо с хорваткой Донной Векич, либо с румынкой Александрой Каданту (Q).