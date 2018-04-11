Мертенс стартовала на турнире в Лугано с победы над Минеллой

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Лугано (Швейцария) под вторым номером, в матче первого круга победила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. Элисе 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лугано Мертенс поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.