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Мертенс стартовала на турнире в Лугано с победы над Минеллой

Мертенс стартовала на турнире в Лугано с победы над Минеллой
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Лугано (Швейцария) под вторым номером, в матче первого круга победила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. Элисе 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лугано Мертенс поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Лугано 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 12:35 МСК
Мэнди
Минелла
Элисе
Мертенс
4:6 1:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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