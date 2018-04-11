Донской стартовал на челленджере в Тайбэе с разгромной победы

Российский теннисист Евгений Донской, посеянный на турнире серии «челленджер» в Тайбэе под вторым номером, в матче первого круга разгромил представителя Китайского Тайбэя Ю Сиу Сю со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 54 минуты. Евгений 1 раз подал навылет и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тайбэе Донской поспорит с представителем Индии Сакетом Минени. Турнир завершится 15 апреля.