Потапова и Рыбакина вышли в четвертьфинал турнира ITF в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Стамбуле, в трёх партиях одолев украинку Анну Познихиренко со счётом 2:6, 7:5, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Анастасия дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 брейков.
За выход в полуфинал Потапова поспорит с победительницей словацкого противостояния Виктория Кужмова (2) — Ребекка Шрамкова.
В четвертьфинал также вышла россиянка Елена Рыбаника. Её соперница — британка Хэрриет Дарт — отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 4:6.
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