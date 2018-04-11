Мугуруса сыграет за сборную Испании в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации

Стал известен состав женской сборной Испании на матч с командой Парагвая в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Встреча состоится в Картахене 21-22 апреля. В заявку сборной Испании вошли Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Лара Арруабаррена и Мария-Хосе Мартинес-Санчес.
Состав сборной Парагвая будет опубликован позднее.
Ранее сборная Испании проиграла итальянкам в матче Мировой группы II со счётом 2-3.
Сборная России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.
«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать»
Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.