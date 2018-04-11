Стал известен состав сборной Бельгии на матч с Италией в Кубке Федерации

Стал известен состав женской сборной Бельгии на матч с командой Италии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Встреча состоится в Италии 21-22 апреля. В заявку сборной Бельгии вошли Элисе Мертенс, Элисон Ван Эйтванк, Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр.

На старте розыгрыша итальянки одолели команду Испании в матче Мировой группы II со счётом 3-2. Бельгийки в матче первой Мировой группы с таким же счётом уступили француженкам.

Сборная Рсосии в матче плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии.