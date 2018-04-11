Бачински вошла в заявку сборной Швейцарии на матч с Румынией в Кубке Федерации

Стал известен состав женской сборной Швейцарии на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Румынии. Встреча состоится в Клуж-Напоке 21-22 апреля.

В заявку сборной Швейцарии вошли Тимя Бачински, Виктория Голубич и Жиль Тайхман. Состав сборной Румынии станет известен позже.

На старте соревнований швейцарки проиграли команде Чехии со счётом 1-3, а румынки в матче Мировой группы II обыграли канадок со счётом 3-1.

Сборная России в матче плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии.