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Корне обыграла Тайхман на турнире в Лугано, выиграв второй сет 6:0

Корне обыграла Тайхман на турнире в Лугано, выиграв второй сет 6:0
Теннис / WTA

Французская теннисистка Ализе Корне (6) вышла во второй круг турнира в Лугано (Швейцария), в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Жиль Тайхман (WC) со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Ализе дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лугано Корне поспорит с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, LL) — Стефани Фёгель (Швейцария, WC).

Лугано 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 13:45 МСК
Хиль Белен
Тайхман
Ализе
Корне
6:7 0:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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