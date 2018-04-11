Корне обыграла Тайхман на турнире в Лугано, выиграв второй сет 6:0

Французская теннисистка Ализе Корне (6) вышла во второй круг турнира в Лугано (Швейцария), в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Жиль Тайхман (WC) со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Ализе дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лугано Корне поспорит с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, LL) — Стефани Фёгель (Швейцария, WC).