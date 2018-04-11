Определены составы сборных Украины и Словакии на матчи Кубка Федерации

Стал известен состав женской сборной Украины на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Канады. Игры состоятся в Квебеке 21-22 апреля.
В заявку сборной Украины вошли Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук.
Также определён состав команды Словакии на матч плей-офф Мировой группы со сборной Беларуси: Анна Шмидлова, Виктория Кужмова, Яна Чепелова и Ребекка Шрамкова. Игры пройдут в Минске 21-22 апреля.
Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.
«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать»
Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.