Дорошина пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Стамбуле

Российская теннисистка Ольга Дорошина (Q) пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Стамбуле, в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Илону Георгиану Гьороайе (Q) со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Россиянка трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Стамбуле Дорошина поспорит с сербкой Наталией Костич (Q).