Стал известен состав сборной Нидерландов на матч с Австралией в Кубке Федерации

Стал известен состав сборной Нидерландов на матч с командой Австралии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Встреча состоится в Вуллонгонге 21-22 апреля.

В заявку сборной Нидерландов вошли Лесли Керкхове, Кирин Лемуан, Деми Схурс и Инди де Вром.

Ранее стало известно, что в состав сборной Австралии включены Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Саманта Стосур и Дестани Айява.

Голландки в четвертьфинале Мировой группы проиграли команде США со счётом 1-3, а австралийки со счётом 3-2 одолели украинок в матче Мировой группы II.