Кольшрайбер проиграл 617-й ракетке мира в первом круге турнира в Марракеше

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер (3) не сумел пробиться во второй круг турнира в Марракеше, в трёх партиях проиграв представителю Марокко Ламину Уахабу (WC) со счётом 6:2, 0:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Филипп дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Марракеше 617-я ракетка мира поспорит с представителем Грузии Николозом Басилашвили.