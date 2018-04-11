Албот обыграл Сеппи и вышел во второй круг турнира в Марракеше

Молдавский теннисист Раду Албот вышел во второй круг грунтового турнира в Марракеше (Марокко). В стартовом матче он переиграл представителя Италии Андреаса Сеппи со счётом 1:6, 6:3, 6:0.



Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Албот допустил 5 двойных ошибок и 7 раз взял чужую подачу, он обошёлся без эйсов. На счету Сеппи 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.



Во втором круге Албот, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, встретится с британцем Кайлом Эдмундом, который получил от организаторов второй номер посева. Призовой фонд турнира составляет $ 501 345.

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