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Албот обыграл Сеппи и вышел во второй круг турнира в Марракеше

Албот обыграл Сеппи и вышел во второй круг турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Молдавский теннисист Раду Албот вышел во второй круг грунтового турнира в Марракеше (Марокко). В стартовом матче он переиграл представителя Италии Андреаса Сеппи со счётом 1:6, 6:3, 6:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Албот допустил 5 двойных ошибок и 7 раз взял чужую подачу, он обошёлся без эйсов. На счету Сеппи 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Албот, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, встретится с британцем Кайлом Эдмундом, который получил от организаторов второй номер посева. Призовой фонд турнира составляет $ 501 345.

Марракеш 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 15:20 МСК
Раду
Албот
Андреас
Сеппи
1:6 6:3 6:0
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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