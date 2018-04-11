Соболенко и Саснович вошли в состав сборной Беларуси на матч КФ со Словакией

Стал известен состав женской сборной Беларуси на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со Словакией. Игры пройдут в Минске 21-22 апреля.



В заявку сборной Беларуси включены Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова. Ранее стало известно, что в состав сборной Словакии вошли Анна Шмидлова, Виктория Кужмова, Яна Чепелова и Ребекка Шрамкова.



Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске. В заявку сборной России вошли Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева.