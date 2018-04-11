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Жазири вышел во второй круг в Марракеше, где встретится с М. Зверевым

Жазири вышел во второй круг в Марракеше, где встретится с М. Зверевым
Теннис / ATP

Теннисист из Туниса Малек Жазири вышел во второй круг грунтового турнира в Марракеше (Марокко). Обладатель «уайлд-кард» обыграл в стартовом матче представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 1:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 10 минут. Жазири выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Фучовича 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 10 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира, призовой фонд которого составляет $ 501 345, Жазири поспорит с немцем Мишей Зверевым, который посеян под восьмым номером.

Марракеш 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 15:00 МСК
Малек
Жазири
Мартон
Фучович
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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