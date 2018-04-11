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Гёргес и Кербер помогут сборной Германии в полуфинале Кубка Федерации с Чехией

Гёргес и Кербер помогут сборной Германии в полуфинале Кубка Федерации с Чехией
Теннис / Кубок Федерации

Сборная Германии определилась с составом на полуфинальный матч Мировой группы Кубка Федерации с Чехией. Игры пройдут 21-22 апреля в Штутгарте.

В заявку сборной Германии включены Юлия Гёргес, Анжелика Кербер, Татьяна Мария и Анна-Лена Грёнефельд. На предыдущей стадии немки обыграли на выезде Беларусь со счётом 3-2, а чешки дома оказались сильнее Швейцарии – 3-1.

Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске. В состав российской команды включены Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева.

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