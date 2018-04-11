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Ватутин вышел в четвертьфинал в Марракеше, обыграв первую ракетку турнира

Ватутин вышел в четвертьфинал в Марракеше, обыграв первую ракетку турнира
Теннис / ATP

Российский теннисист Алексей Ватутин вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше (Марокко). В матче второго круга спортсмен, занимающий 160-е место в рейтинге ATP, переиграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа, посеянного под первым номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Ватутин допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, россиянин обошёлся без подач навылет. На счету испанца 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 упущенных брейк-пойнтов. Для Алексея это вторая победа на уровне ATP.

В четвертьфинале Ватутин встретится с победителем матча Пабло Андухар (Испания, SR) – Андреа Арнабольди (Италия, Q).

Марракеш 2018. 2-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 17:00 МСК
Альберт
Рамос-Виньолас
Алексей
Ватутин
6:7 2:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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