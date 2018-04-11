Ватутин вышел в четвертьфинал в Марракеше, обыграв первую ракетку турнира

Российский теннисист Алексей Ватутин вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше (Марокко). В матче второго круга спортсмен, занимающий 160-е место в рейтинге ATP, переиграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа, посеянного под первым номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Ватутин допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, россиянин обошёлся без подач навылет. На счету испанца 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 упущенных брейк-пойнтов. Для Алексея это вторая победа на уровне ATP.



В четвертьфинале Ватутин встретится с победителем матча Пабло Андухар (Испания, SR) – Андреа Арнабольди (Италия, Q).

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