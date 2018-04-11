Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / Кубок Федерации /

Стивенс, Кис, Вандевей и Маттек-Сэндс выступят за США в матче КФ с Францией

Стивенс, Кис, Вандевей и Маттек-Сэндс выступят за США в матче КФ с Францией
Теннис / Кубок Федерации

Стал известен состав женской сборной США на полуфинал Кубка Федерации с командой Франции. Встреча состоится 21-22 апреля в Экс-ан-Провансе.

В заявку сборной США включены Мэдисон Кис, Слоан Стивенс, Коко Вандевей и Бетани Маттек-Сэндс. В состав команды Франции попали Кристина Младенович, Полин Пармантье и Аманден Эсс.

В четвертьфинале соревнований француженки одолели команду Бельгии со счётом 3-2, а американки оказались сильнее сборной Нидерландов со счётом 3-1.

Сборная России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации встретится с командой Латвии.

«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать»
Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент