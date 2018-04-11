Симон вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше

Француз Жиль Симон вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше (Марокко). Теннисист, занимающий 71-е место в рейтинге ATP, переиграл представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 7:5, 6:1.



Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Француз выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету представителя Испании 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал Симон поспорит с победителем матча Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Ришар Гаске (Франция, 4). Турнир в Марракеше завершится 15 апреля, его призовой фонд составляет $ 501 345.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.