Ватутин впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-30

Россиянин Алексей Ватутин вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше (Марокко). Во втором круге 25-летний уроженец Волгограда обыграл первую ракетку турнира, испанца Альберто Рамос-Виньоласа, со счётом 7:6 (7:4), 6:2.



Для теннисиста из России это вторая победа на уровне ATP, при этом он впервые оказался сильнее соперника, находящегося в первой тридцатке мирового рейтинга. В настоящий момент Рамос-Виньолас занимает 23-е место в табели о рангах.



За выход в полуфинал россиянин поспорит с победителем матча Пабло Андухар (Испания, SR) – Андреа Арнабольди (Италия, Q).

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