Андухар вышел в четвертьфинал в Марракеше, где сыграет с Ватутиным

Испанский теннисист Пабло Андухар (SR) вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше (Марроко). Во втором круге он обыграл представителя Италии Андреа Арнабольди (Q) со счётом 6:0, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Андухар выполнил 1 подачу навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7, испанец обошёлся без двойных ошибок. На счету Арнабольди 1 эйс и 1 двойная ошибка, итальянцу не удалось заработать ни одного брейк-пойнта.



В четвертьфинале Андухар встретится с россиянином Алексеем Ватутиным, ранее переигравшим первую ракетку турнира, испанца Альберто Рамос-Виньоласа.