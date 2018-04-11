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Андухар вышел в четвертьфинал в Марракеше, где сыграет с Ватутиным

Андухар вышел в четвертьфинал в Марракеше, где сыграет с Ватутиным
Теннис / ATP

Испанский теннисист Пабло Андухар (SR) вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше (Марроко). Во втором круге он обыграл представителя Италии Андреа Арнабольди (Q) со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Андухар выполнил 1 подачу навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7, испанец обошёлся без двойных ошибок. На счету Арнабольди 1 эйс и 1 двойная ошибка, итальянцу не удалось заработать ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Андухар встретится с россиянином Алексеем Ватутиным, ранее переигравшим первую ракетку турнира, испанца Альберто Рамос-Виньоласа.

Марракеш 2018. 2-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 18:00 МСК
Пабло
Андухар
Андреа
Арнабольди
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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