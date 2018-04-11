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13 эйсов помогли Сандгрену выйти в четвертьфинал турнира в Хьюстоне

13 эйсов помогли Сандгрену выйти в четвертьфинал турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американец Теннис Сандгрен вышел в четвертьфинал турнира в Хьюстоне (США). 26-летний теннисист, посеянный под восьмым номером, обыграл аргентинца Николаса Киккера со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Сандгрен выполнил 13 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету южноамериканца 2 эйса и 5 упущенных брейк-пойнтов, он избежал двойных ошибок.

Сандгрен, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) – Сэм Куэрри (США, 2). Призовой фонд турнира составляет $ 557 050.

Хьюстон 2018. 2-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 20:00 МСК
Теннис
Сандгрен
Николас
Киккер
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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