Векич и Саснович вышли во второй круг на турнире в Швейцарии

Белоруска Александра Саснович вышла во второй круг турнира категории International в Лугано (Швейцария). Теннисистка, посеянная под восьмым номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:0 обыграла представительницу Нидерландов Рихел Хогенкамп (Q).
Матч продолжался 1 час 12 минут. Саснович выполнила 3 подачи навылет и допустила 2 двойные ошибки, на счету Хогенкамп 1 эйс и 4 ошибки на подаче. Белоруска сделала 5 брейков, голландка реализовала 2 брейк-пойнта.
Во втором круге Саснович ждёт встреча с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Карина Виттёфт (Германия).
Лугано. Женщины. 1-й круг
Донна Векич (Хорватия) – Александра Каданту (Румыния, Q) – 6:0, 7:5
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.