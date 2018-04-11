Векич и Саснович вышли во второй круг на турнире в Швейцарии

Белоруска Александра Саснович вышла во второй круг турнира категории International в Лугано (Швейцария). Теннисистка, посеянная под восьмым номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:0 обыграла представительницу Нидерландов Рихел Хогенкамп (Q).



Матч продолжался 1 час 12 минут. Саснович выполнила 3 подачи навылет и допустила 2 двойные ошибки, на счету Хогенкамп 1 эйс и 4 ошибки на подаче. Белоруска сделала 5 брейков, голландка реализовала 2 брейк-пойнта.



Во втором круге Саснович ждёт встреча с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Карина Виттёфт (Германия).



Лугано. Женщины. 1-й круг

Донна Векич (Хорватия) – Александра Каданту (Румыния, Q) – 6:0, 7:5