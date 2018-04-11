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Мертенс: агрессивный стиль ведения игры помог мне обыграть Минеллу

Мертенс: агрессивный стиль ведения игры помог мне обыграть Минеллу
Теннис / WTA

Бельгийка Элисе Мертенс (2) поделилась эмоциями после победы над представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой со счётом 6:4, 6:1 в первом круге турнира в Лугано (Швейцария). Минелла провела первый матч после рождения дочери.

«Довольна проведённым поединком. Во второй партии мне удалось сыграть в агрессивном ключе, что и предопределило итоговый результат. Минелла – отличная теннисистка, мы несколько раз выступали с ней в парном разряде. Не так просто вернуться в строй после рождения ребёнка, но Мэнди уже смогла заработать $ 25 тыс. Думаю, совсем скоро ей удастся вернуться на хороший уровень», — цитирует бельгийку пресс-служба WTA.

Во втором круге 22-летняя Мертенс встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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