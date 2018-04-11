Карлович обыграл Кудлу и вышел в четвертьфинал в Хьюстоне

Хорват Иво Карлович вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Хьюстоне (США) с призовым фондом свыше $ 500 тыс. Во втором круге 39-летний спортсмен переиграл американца Дениса Кудлу со счётом 7:5, 7:5.



Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. Карлович выполнил 14 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу. На счету Кудлы 2 эйса, 5 ошибок на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал Карлович сразится с победителем матча Бьорн Фрэтэнджело (США) – Ник Кирьос (Австралия, 4).

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