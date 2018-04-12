Тони Надаль: меня удивила уверенная игра Рафы в Кубке Дэвиса

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони поделился мнением об игре своего племянника в Кубке Дэвиса. Лидер мирового рейтинга обыграл сначала Филиппа Кольшрайбера, затем – Александра Зверева и затратил на это минимальное количество сетов. Испания обыграла Германию со счётом 3-2 и вышла в полуфинал турнира.



«Я не так пристально следил за Рафой на тренировках, но знаю, что после продолжительного перерыва он работал несколько меньше. По правде говоря, меня удивило его выступление. Мой племянник очень уверенно обыграл Александра Зверева. В прошлом сезоне немец победил на «Мастерсе» в Риме, он хорошо смотрится на грунтовом покрытии. Игра, которую Рафа показал в Кубке Дэвиса, настраивает на оптимистичный лад, у него может быть отличный сезон на грунте», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.